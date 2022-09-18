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21:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дебютный гол Дзагоева помог «Рубину» обыграть «Волгарь» в Первой лиге

КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» победил астраханский «Волгарь» в матче 10-го тура Первой лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 3:2. У победителей голы забили Алан Дзагоев (33-я минута), Дмитрий Кабутов (70) и Виталий Лисакович (77). В составе астраханцев отличились Никита Печенкин (74) и Валерий Царукян (85). С 69-й минуты «Волгарь» играл в меньшинстве после удаления Артура Гилязетдинова.

Для Дзагоева этот гол стал первым за новую команду, бывший полузащитник ЦСКА перешел в «Рубин» в сентябре в качестве свободного агента.

«Рубин» набрал 19 очков в 10 матчах и поднялся на первую строчку в таблице Первой лиги, «Волгарь» с 15 очками идет восьмым.

В других матчах дня махачкалинское «Динамо» победило в гостях «КАМАЗ» (2:1) из Набережных Челнов, «СКА-Хабаровск» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» (1:0).

Рубин
3:2
Первый тайм: 1:0
Волгарь
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