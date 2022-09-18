Дебютный гол Дзагоева помог «Рубину» обыграть «Волгарь» в Первой лиге

Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 3:2. У победителей голы забили Алан Дзагоев (33-я минута), Дмитрий Кабутов (70) и Виталий Лисакович (77). В составе астраханцев отличились Никита Печенкин (74) и Валерий Царукян (85). С 69-й минуты «Волгарь» играл в меньшинстве после удаления Артура Гилязетдинова.

Для Дзагоева этот гол стал первым за новую команду, бывший полузащитник ЦСКА перешел в «Рубин» в сентябре в качестве свободного агента.

«Рубин» набрал 19 очков в 10 матчах и поднялся на первую строчку в таблице Первой лиги, «Волгарь» с 15 очками идет восьмым.