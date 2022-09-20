Экс-игрок «Зенита» Маурисио перешёл в «Родину»

Напомним, бразильский полузащитник Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Сначала футболист играл за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), затем перешёл в санкт-петербургский «Зенит». В 2018 году Маурисио стал игроком греческого ПАОКа. В составе «Зенита» Маурисио — обладатель Кубка (сезона-2015/2016) и Суперкубка (2016) России.