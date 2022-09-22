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16:56 (мск), источник: Sport24

Ринат Билялетдинов: На данный момент «Рубин» к Премьер-лиге не готов

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорт» поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне Первой лиги.

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Источник: Sport24

— «Рубин» не проигрывает уже восемь матчей. Как считаете, с чем это связано и долго ли продлится эта серия?

— То, что «Рубин» не проигрывает — это естественное состояние, учитывая уровень исполнителей в команде и уровень соперников в чемпионате. В этом сезоне я много смотрю Первую лигу и могу с уверенностью сказать, что к Премьер-лиге прямо сейчас не готова ни одна команда, и «Рубин» в том числе.

— Казанцы набирают кондиции, можно предположить, что через несколько туров команда будет уже на первом месте?

— Несомненно, произойдет это уже через пару туров, может тур. Казанцы, конечно, будут набирать. Они и набирают потихоньку, потому что опыт и квалификация подобных футболистов позволяют не проваливаться и выступать стабильно относительно остальных команд.

— Принято считать, что в этом году «Рубину» повезло еще и с тем, что состав команд Первой лиги небывало слабый.

— Повезло и это факт. Почему так произошло? Потому что наверху из-за всем понятных причин качественных легионеров поубавилось, а лучшие игроки из Первой лиги переехали в РПЛ. Лигу можно так сказать пропылесосили. А на замену взяли футболистов снизу, сами понимаете уровень. А команда Леонида Слуцкого почти не изменилась. Вот весь расклад.

— Вы сказали, что «Рубин» по игре не готов к РПЛ. А по составу?

— По игре, конечно, не готова. По составу? Понятно, что состав в Казани сильный. Я даже думаю, что дело еще и в отсутствии мотивации. Срабатывает принцип достаточности, «Рубин» всего пытается достичь малыми усилиями, иногда получается, а иногда, как с «Аланией» и «КАМАЗом» не получается. Когда у них появляется мотивация, то появляется и скорость, и агрессия. Наверняка, они думают: «А зачем нам перебарщивать, если и в среднем темпе можем всех обогнать?».

«Рубин» после 10 туров набрал 19 очков и занимает 2-е место в Первой лиге.

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