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19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» Слуцкого проиграл впервые с июля, уступив в Первой лиге «Шиннику»

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл ярославскому «Шиннику» в матче 11-го тура Первой лиги.

Шинник
Рубин
Акрон
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Источник: ФК "Рубин"

Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 1:0, отличился Игорь Соколов (57-я минута).

Это поражение стало для казанцев первым с 24 июля, когда команда Леонида Слуцкого проиграла во втором туре красноярскому «Енисею» (2:3). С тех пор «Рубин» одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью.

Казанский клуб после 11 матчей с 19 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Шинник» набрал 15 очков и идет 11-м.

В следующем туре «Рубин» 1 октября примет тульский «Арсенал», ярославцы в тот же день сыграют в гостях с владикавказской «Аланией».

В других матчах игрового дня «Акрон» из Тольятти сыграл вничью с «Уфой» (1:1), а «Краснодар-2» и нижнекамский «Нефтехимик» голов не забили — 0:0.

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