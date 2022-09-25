«Рубин» Слуцкого проиграл впервые с июля, уступив в Первой лиге «Шиннику»

Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 1:0, отличился Игорь Соколов (57-я минута).

Это поражение стало для казанцев первым с 24 июля, когда команда Леонида Слуцкого проиграла во втором туре красноярскому «Енисею» (2:3). С тех пор «Рубин» одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью.

Казанский клуб после 11 матчей с 19 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Шинник» набрал 15 очков и идет 11-м.

В следующем туре «Рубин» 1 октября примет тульский «Арсенал», ярославцы в тот же день сыграют в гостях с владикавказской «Аланией».