«Балтика» обыграла «Енисей», «Алания» сохранила первую строчку в Первой лиге

В первом из них на стадионе «Калининград» встречались местная «Балтика» и красноярский «Енисей». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: отличился Максим Кузьмин.

К 65-й «Балтика» вела 3:0 благодаря голам Тамерлана Мусаева.

Первый мяч «Енисея» был забит на 67-й минуте: точным ударом отметился Никита Глушков. В концовке встречи у красноярцев вновь отличился Глушков, оформивший дубль.

«Балтика» с 22 очками вышла на второе место в турнирной таблице. «Енисей» (17) — седьмой.

В другой встрече на тульском стадионе «Арсенал» встречались местный «Арсенал» и ульяновская «Волга». Матч проходил под судейство арбитра Ивана Абросимова.

Точные удары Гиа Григалавы на 22-й и Евгения Луценко на 44-й минутах позволили домашней команде одержать уверенную победу в матче.

В концовке встречи прямой красной карточкой был удалён защитник «Волги» Денис Кутин.

«Арсенал» с 19 очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Волга» (5) — последняя.

В третьей игре астраханский «Волгарь» и владикавказская «Алания» играли на стадионе «Центральный». Финальный свисток арбитра Игоря Низовцева зафиксировал в этом матче ничью — 0:0.