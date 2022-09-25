Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Азербайджан
Казахстан
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Словакия
Беларусь
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Мх
Родина
00
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Австрия
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Литва
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Волга
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Енисей
32
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Алания
00
Футбол. Лига наций
16:00
Молдавия
Лихтенштейн
20
Футбол. Лига наций
16:00
Андорра
Латвия
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Уфа
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Рубин
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
КАМАЗ
11
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Кубань
20
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
17:00
Арсенал
Волга
20
17:00
Балтика
Енисей
32
17:00
Волгарь
Алания
00
16:00
Акрон
Уфа
11
16:00
Шинник
Рубин
10
15:00
Краснодар-2
Нефтехимик
00
14:00
Велес
КАМАЗ
11
10:00
СКА-Хабаровск
Кубань
20
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» обыграла «Енисей», «Алания» сохранила первую строчку в Первой лиге

Сегодня, 25 сентября, одновременно проходили три матча 11-го тура Мелбет Первой лиги.

Балтика
Енисей
Арсенал
Волга
Волгарь
АланияФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальная группа ФК «Балтика» в VK

В первом из них на стадионе «Калининград» встречались местная «Балтика» и красноярский «Енисей». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: отличился Максим Кузьмин.

К 65-й «Балтика» вела 3:0 благодаря голам Тамерлана Мусаева.

Первый мяч «Енисея» был забит на 67-й минуте: точным ударом отметился Никита Глушков. В концовке встречи у красноярцев вновь отличился Глушков, оформивший дубль.

«Балтика» с 22 очками вышла на второе место в турнирной таблице. «Енисей» (17) — седьмой.

В другой встрече на тульском стадионе «Арсенал» встречались местный «Арсенал» и ульяновская «Волга». Матч проходил под судейство арбитра Ивана Абросимова.

Точные удары Гиа Григалавы на 22-й и Евгения Луценко на 44-й минутах позволили домашней команде одержать уверенную победу в матче.

В концовке встречи прямой красной карточкой был удалён защитник «Волги» Денис Кутин.

«Арсенал» с 19 очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Волга» (5) — последняя.

В третьей игре астраханский «Волгарь» и владикавказская «Алания» играли на стадионе «Центральный». Финальный свисток арбитра Игоря Низовцева зафиксировал в этом матче ничью — 0:0.

«Алания» с 22 очками остаётся на первом месте турнирной таблицы. «Волгарь» (16) — девятый.

Читайте также
Балтика
3:2
Первый тайм: 2:0
Енисей
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В UFC появился настоящий клон Хабиба. И это даже не дагестанец!
Найдены доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валивой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь