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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Алания» возглавила турнирную таблицу Первой лиги

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты владикавказской «Алании» одержали победу над ярославским «Шинником» в домашнем матче 12-го тура Первой лиги.

АланияФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голами отметились Артур Галоян (7-я минута), Максим Петров (36) и Ислам Машуков (57). У гостей отличился Андрей Батюнин (20).

«Алания», набрав 25 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Первой лиги. Идущая второй калининградская «Балтика», в активе которой столько же очков, уступает владикавказскому клубу по дополнительным показателям. «Шинник» (15 очков) идет на 11-й строчке.

В следующем туре «Алания» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» 10 октября, а «Шинник» днем ранее примет московский «Велес».

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Алания
3:1
Первый тайм: 2:1
Шинник
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