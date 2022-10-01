«Алания» возглавила турнирную таблицу Первой лиги

Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голами отметились Артур Галоян (7-я минута), Максим Петров (36) и Ислам Машуков (57). У гостей отличился Андрей Батюнин (20).

«Алания», набрав 25 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Первой лиги. Идущая второй калининградская «Балтика», в активе которой столько же очков, уступает владикавказскому клубу по дополнительным показателям. «Шинник» (15 очков) идет на 11-й строчке.