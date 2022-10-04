Маурисио — о России: здесь всё не как в новостях

«Мне нравится Россия, тут у меня нет проблем, я достаточно адаптирован. Поэтому я здесь. Мы все думаем о том, что происходит между Россией и Украиной. Эти события связаны с нашей жизнью и жизнью миллионов других людей. Но для меня снова играть в России — отличная возможность. Я рад вернуться. Здесь меня многие помнят и знают. Люблю Россию и людей, которые тут живут. В “Родине” в меня верят.



Не боялся ли я ехать в Россию в такое время? Иногда мы все боимся — это нормально. У меня жена и дети, я должен их оберегать. Но в то же время футбол — это моя работа. Я её очень люблю и не хочу заканчивать карьеру. Перед тем как вернуться, я спросил об обстановке в России у бразильских друзей, уже несколько лет играющих здесь. Они сказали: “Приезжай, не волнуйся. Россия сейчас в сложной ситуации, но у тебя не будет ни единой проблемы с безопасностью. Особенно в Москве”. После этого разговора я принял предложение “Родины”.



Отговаривал ли кто-то? Друзья из Бразилии: “Ты что?! Какая Россия? Там же опасно!” И сейчас почти каждый день мне пишут — сильно переживают. Люди не из России представляют себе ситуацию совершенно не такой, какая она на самом деле. Мне звонят друзья: “Ты вообще в курсе, что происходит?” Я отвечаю: “Здесь всё не как в новостях”. Поэтому при переходе в “Родину” больше доверился мнению друзей из России», — приводит слова Маурисио Sport24.