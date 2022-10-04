Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Бавария
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
19:45
Марсель
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
1.10
Алания
Шинник
31
1.10
Нефтехимик
Акрон
01
1.10
Кубань
Краснодар-2
40
1.10
КАМАЗ
Родина
20
1.10
Рубин
Арсенал
12
1.10
Волга
СКА-Хабаровск
00
1.10
Велес
Волгарь
13
1.10
Енисей
Динамо Мх
20
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Маурисио — о России: здесь всё не как в новостях

Бывший футболист «Зенита» и «Терека» Маурисио высказался по поводу своего возвращения в Россию.

РодинаФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Недавно бразилец перешёл в «Родину» из Первой лиги. По словам игрока, он рад вернуться в российский футбол. Некоторые друзья отговаривали его от этого трансфера из-за ситуации в мире, но Маурисио отвечал им, что в России всё не так, как показывают в новостях.

«Мне нравится Россия, тут у меня нет проблем, я достаточно адаптирован. Поэтому я здесь. Мы все думаем о том, что происходит между Россией и Украиной. Эти события связаны с нашей жизнью и жизнью миллионов других людей. Но для меня снова играть в России — отличная возможность. Я рад вернуться. Здесь меня многие помнят и знают. Люблю Россию и людей, которые тут живут. В “Родине” в меня верят.

Не боялся ли я ехать в Россию в такое время? Иногда мы все боимся — это нормально. У меня жена и дети, я должен их оберегать. Но в то же время футбол — это моя работа. Я её очень люблю и не хочу заканчивать карьеру. Перед тем как вернуться, я спросил об обстановке в России у бразильских друзей, уже несколько лет играющих здесь. Они сказали: “Приезжай, не волнуйся. Россия сейчас в сложной ситуации, но у тебя не будет ни единой проблемы с безопасностью. Особенно в Москве”. После этого разговора я принял предложение “Родины”.

Отговаривал ли кто-то? Друзья из Бразилии: “Ты что?! Какая Россия? Там же опасно!” И сейчас почти каждый день мне пишут — сильно переживают. Люди не из России представляют себе ситуацию совершенно не такой, какая она на самом деле. Мне звонят друзья: “Ты вообще в курсе, что происходит?” Я отвечаю: “Здесь всё не как в новостях”. Поэтому при переходе в “Родину” больше доверился мнению друзей из России», — приводит слова Маурисио Sport24.

Напомним, бразильский хавбек Маурисио выступал в России в период с 2010 по 2017 год. В 2018 году Маурисио перешёл в греческий ПАОК. В России он успел стать обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с «Зенитом».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь