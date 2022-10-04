Бывший вице-президент «Спартака» стал президентом ФНЛ

46-летний Измайлов избран сроком на четыре года. Его соперником на выборах был президент выступающего во Второй лиге махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов.

По итогам тайного голосования Измайлов получил 53 голоса, Лахиялов — 11.

В июле пост президента ФНЛ покинул Александр Алаев, который 27 июня стал исполняющим обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ), а 16 августа был избран президентом организации, будучи единственным кандидатом. После ухода Алаева из ФНЛ исполняющим обязанности главы лигибыл Измайлов.