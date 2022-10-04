Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Бавария
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
19:45
Марсель
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
1.10
Алания
Шинник
31
1.10
Нефтехимик
Акрон
01
1.10
Кубань
Краснодар-2
40
1.10
КАМАЗ
Родина
20
1.10
Рубин
Арсенал
12
1.10
Волга
СКА-Хабаровск
00
1.10
Велес
Волгарь
13
1.10
Енисей
Динамо Мх
20
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
15:45 (мск), источник: Московский комсомолец

Бывший вице-президент «Спартака» стал президентом ФНЛ

Наиль Измайлов одержал победу на выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), прошедших на заседании общего собрания клубов лиги.

СпартакФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

46-летний Измайлов избран сроком на четыре года. Его соперником на выборах был президент выступающего во Второй лиге махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов.

По итогам тайного голосования Измайлов получил 53 голоса, Лахиялов — 11.

В июле пост президента ФНЛ покинул Александр Алаев, который 27 июня стал исполняющим обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ), а 16 августа был избран президентом организации, будучи единственным кандидатом. После ухода Алаева из ФНЛ исполняющим обязанности главы лигибыл Измайлов.

Измайлов с 2016 по 2019 год занимал пост вице-президента московского «Спартака». В ФНЛ он пришел в середине марта на должность исполнительного директора, сменив Ивана Шабанова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова заступилась за Ягудина и назвала Плющенко идиотом
«Нашему спорту стоит задуматься»: Россию покинула знаменитая чемпионка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь