Бывший вице-президент «Спартака» стал президентом ФНЛ
Наиль Измайлов одержал победу на выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), прошедших на заседании общего собрания клубов лиги.
Наиль Измайлов одержал победу на выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), прошедших на заседании общего собрания клубов лиги.
46-летний Измайлов избран сроком на четыре года. Его соперником на выборах был президент выступающего во Второй лиге махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов.
По итогам тайного голосования Измайлов получил 53 голоса, Лахиялов — 11.
В июле пост президента ФНЛ покинул Александр Алаев, который 27 июня стал исполняющим обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ), а 16 августа был избран президентом организации, будучи единственным кандидатом. После ухода Алаева из ФНЛ исполняющим обязанности главы лигибыл Измайлов.
Измайлов с 2016 по 2019 год занимал пост вице-президента московского «Спартака». В ФНЛ он пришел в середине марта на должность исполнительного директора, сменив Ивана Шабанова.