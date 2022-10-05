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21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев: Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Рубина» в матче 1/32 финала Кубка России против «Волги» (1:2).

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

«Слуцкий и “Рубин” — это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана — не то, что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района. Вся ситуация в “Рубине” — как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши. Давно нужно Леониду Викторовичу сказать спасибо и взять другого тренера», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Волга» прошла в 1/16 финала Кубка России, а «Рубин» завершил участие в турнире.

Волга
2:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
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