Губерниев: Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм

«Слуцкий и “Рубин” — это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана — не то, что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района. Вся ситуация в “Рубине” — как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши. Давно нужно Леониду Викторовичу сказать спасибо и взять другого тренера», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.