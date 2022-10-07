Экс-игрок молодёжной команды «Уфы» получил штраф за покупку военного билета

Как отмечает источник, Белозёров пользовался услугами спекулянта Фарида Самигуллина, чтобы получить возможность не служить в армии. За это он отдал 175 тысяч. Однако в мае схему со всеми участниками раскрыли, в их числе оказались пять хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева», а также один из военных комиссаров. Белозёров дал показания против основных фигурантов, ничего отрицать не стал. Суд признал его виновным и обложил штрафом.