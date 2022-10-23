«СКА-Хабаровск» забил шесть голов «Велесу» в матче Первой лиги
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» разгромил московский «Велес» в домашнем матче 15-го тура Первой лиги.
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» разгромил московский «Велес» в домашнем матче 15-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в Хабаровске, закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей дублем отметился Илья Петров (32-я и 50-я минуты), по одному мячу забили Магомед Мусалов (22), Саид Алиев (58), Тимур Жамалетдинов (78) и Шарль (82). Гости остались в меньшинстве на 49-й минуте после удаления Марата Бокоева.
«СКА-Хабаровск» набрал 20 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, «Велес» (13 очков) идет на 15-й позиции. В следующем туре москвичи 30 октября примут «Краснодар-2», хабаровская команда днем ранее на выезде встретится с астраханским «Волгарем».