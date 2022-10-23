«СКА-Хабаровск» забил шесть голов «Велесу» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в Хабаровске, закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей дублем отметился Илья Петров (32-я и 50-я минуты), по одному мячу забили Магомед Мусалов (22), Саид Алиев (58), Тимур Жамалетдинов (78) и Шарль (82). Гости остались в меньшинстве на 49-й минуте после удаления Марата Бокоева.