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12:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» забил шесть голов «Велесу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» разгромил московский «Велес» в домашнем матче 15-го тура Первой лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в Хабаровске, закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей дублем отметился Илья Петров (32-я и 50-я минуты), по одному мячу забили Магомед Мусалов (22), Саид Алиев (58), Тимур Жамалетдинов (78) и Шарль (82). Гости остались в меньшинстве на 49-й минуте после удаления Марата Бокоева.

«СКА-Хабаровск» набрал 20 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, «Велес» (13 очков) идет на 15-й позиции. В следующем туре москвичи 30 октября примут «Краснодар-2», хабаровская команда днем ранее на выезде встретится с астраханским «Волгарем».

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6:0
Первый тайм: 0:0
Велес
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