В Крыму заявили, что местные футбольные команды с 2023 года смогут участвовать в турнирах ФНЛ

"Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023−2024 годов. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет!

Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были по сути изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью. Кроме этого сейчас в активной работе находится вопрос о вхождении в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма. Благодарен Заместителю министра спорта РФ Одесу Хасаевичу Байсултанову и президенту Футбольной национальной лиги Наилю Измайлову за ту большую работу, которую они сделали для развития футбола в Севастополе", — написал Развожаев в своем телеграм-канале.