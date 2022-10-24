Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Крылья Советов
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Кремонезе
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Уфа
31
Все события
Фоторепортажи
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
18:33 (мск), источник: Sport24

В Крыму заявили, что местные футбольные команды с 2023 года смогут участвовать в турнирах ФНЛ

Футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных турнирах ФНЛ, начиная с сезона-2023/2024. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Наверх
Источник: Sport24

"Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023−2024 годов. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет!

Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были по сути изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью. Кроме этого сейчас в активной работе находится вопрос о вхождении в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма. Благодарен Заместителю министра спорта РФ Одесу Хасаевичу Байсултанову и президенту Футбольной национальной лиги Наилю Измайлову за ту большую работу, которую они сделали для развития футбола в Севастополе", — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская модель показала себя полностью обнаженной, выложив очень откровенное фото
«С 24 октября по 8 ноября нас всех будут проверять». Лера Кудрявцева сделала тревожное предупреждение
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь