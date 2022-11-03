Лисаковича задержали в Казани — он гонял на «Мерседесе» с белорусскими номерами. У форварда «Рубина» более 200 неоплаченных штрафов

Как пишет «Бизнес Online», футболиста задержали впервые за время пребывания в Казани после неоднократного нарушения правил дорожного движения.

Сегодня 24-летний игрок был задержан в Казани, когда гонял на «Мерседесе» с белорусскими номерами. У Лисаковича не менее 200 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Большая часть из них касается превышения скорости.

Как сообщили источники «Бизнес Online», при задержании нападающий «Рубина» вел себя спокойно.

«Нормальный парень, скандалов не устраивал, сопротивления не оказывал», — передал ход задержания собеседник.

Сотрудники ГАИ оформили на Лисаковича административный протокол о правонарушении. Пока неизвестно, какое наказание ждет футболиста. Обычно в отношении таких нарушителей оформляется протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ («неуплата административного штрафа в срок»). Эта статья предусматривает наказание в виде либо выплаты в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

В «Рубине» сообщили, что Лисакович только сегодня узнал, что у него есть штрафы.

«За все время в Казани его впервые остановили сотрудники ГИБДД. Так как ему не приходили письма о наличии штрафов, игрок просто не знал об их существовании», — рассказали в пресс-службе.

В «Рубине» заявили, что применять санкции к игроку не намерены. Клуб намерен помочь футболисту разобраться в ситуации.