«Рубин» сыграл вничью с «Енисеем», Слуцкий получил красную карточку

В конце второго тайма красную карточку получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Тренер активно высказывал претензии судейской бригаде, которая, по его мнению, не дала желтую карточку футболисту «Енисея» за грубую игру.

У красноярцев в добавленное время с поля был удален полузащитник Никита Раздорских.