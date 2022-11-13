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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» сыграл вничью с «Енисеем», Слуцкий получил красную карточку

«Рубин» сыграл вничью с «Енисеем» в матче 18-го тура первой лиги. Встреча закончилась со счетом 0:0.

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Источник: РИА "Новости"

В конце второго тайма красную карточку получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Тренер активно высказывал претензии судейской бригаде, которая, по его мнению, не дала желтую карточку футболисту «Енисея» за грубую игру.

У красноярцев в добавленное время с поля был удален полузащитник Никита Раздорских.

«Рубин» не смог обойти «Енисей» в турнирной таблице. Команды имеют по 31 очку, но казанцы по дополнительным показателям находятся на шестой строчке, а «Енисей» — на пятой.

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
Енисей
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