Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин»

ТАСС, 15 ноября. Леонид Слуцкий принял решение покинуть пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе, — говорится в сообщении. — Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб “Рубин” выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба».

Слуцкому 51 год, он занял пост главного тренера «Рубина» в декабре 2019 года. В сезоне-2019/20 казанцы заняли 10-е место в чемпионате России, в сезоне-2020/21 они стали четвертыми, завоевав право выступить в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций. Летом прошлого года команда в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей проиграла польскому «Ракуву» (0:0, 0:1 — в дополнительное время). По итогам прошлого сезона «Рубин» занял 15-е место, казанцы напрямую вылетели в Мелбет — Первую лигу после 19 сезонов в премьер-лиге.