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11:19 (мск), источник: ТАСС

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин»

Во вторник специалист попрощался с командой на клубной базе.

РубинФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 ноября. Леонид Слуцкий принял решение покинуть пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе, — говорится в сообщении. — Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб “Рубин” выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба».

Слуцкому 51 год, он занял пост главного тренера «Рубина» в декабре 2019 года. В сезоне-2019/20 казанцы заняли 10-е место в чемпионате России, в сезоне-2020/21 они стали четвертыми, завоевав право выступить в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций. Летом прошлого года команда в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей проиграла польскому «Ракуву» (0:0, 0:1 — в дополнительное время). По итогам прошлого сезона «Рубин» занял 15-е место, казанцы напрямую вылетели в Мелбет — Первую лигу после 19 сезонов в премьер-лиге.

«Рубин» занимает 5-е место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, набрав 31 очко после 18 матчей. Команда не проигрывает на протяжении шести матчей — три победы, три ничьи. В следующем туре «Рубин» сыграет 19 ноября в гостях против «Уфы».

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