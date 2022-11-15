Руслан Нигматуллин: Медийность Слуцкого мешала «Рубину». С увольнением запоздали

«Мне кажется, Леонид Слуцкий запоздал с решением покинуть “Рубин”. Надо было уйти сразу после вылета команды из РПЛ. У “Рубина” новый состав, но старая политика и концепция, которая ранее не работала. Где сейчас находится “Рубин”? Это не место для команды, которая должна занимать вылетевшая команда.



Думаю, что Слуцкий давно перегорел. Может быть, его не увольняли из-за суммы неустойки… Сложно сказать. Может быть, по каким-то своим причинам не уходил. С увольнением очень сильно запоздали. Сейчас важно найти хорошего, амбициозного и квалифицированного тренера, который сумеет решить поставленную задачу. Медийность Слуцкого — это хорошо. Но она вредила “Рубину” и мешала результатам», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.