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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Руслан Нигматуллин: Медийность Слуцкого мешала «Рубину». С увольнением запоздали

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

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Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, Леонид Слуцкий запоздал с решением покинуть “Рубин”. Надо было уйти сразу после вылета команды из РПЛ. У “Рубина” новый состав, но старая политика и концепция, которая ранее не работала. Где сейчас находится “Рубин”? Это не место для команды, которая должна занимать вылетевшая команда.

Думаю, что Слуцкий давно перегорел. Может быть, его не увольняли из-за суммы неустойки… Сложно сказать. Может быть, по каким-то своим причинам не уходил. С увольнением очень сильно запоздали. Сейчас важно найти хорошего, амбициозного и квалифицированного тренера, который сумеет решить поставленную задачу. Медийность Слуцкого — это хорошо. Но она вредила “Рубину” и мешала результатам», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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