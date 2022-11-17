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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
17:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Слуцкий дисквалифицирован на три матча Первой лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел нарушения в матче 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Рубин» и «Енисей».

Рубин
ЕнисейФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась вничью — 0:0.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча — дисквалифицировать главного тренера ФК “Рубин” г. Казань Леонида Слуцкого на два матча Первой лиги, без учета автоматический дисквалификации.

В соответствии со статьей 112 и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК “Рубин” г. Казань на 10 000 рублей. Предупредить, что в случае очередного нарушения к ФК “Рубин” г. Казань будут применены более строгие санкции.

В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК “Рубин” г. Казань Леонида Слуцкого на 10 000 рублей.

В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК “Енисей” г. Красноярск Артема Горлова на 10 000 рублей.

В соответствии со статьей 104 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 26 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неучастие в предматчевом организационном совещании — оштрафовать ФК “Енисей” г. Красноярск на 20 000 рублей», — написано в заявлении на официальном сайте РФС.

Леонид Слуцкий был удалён на 86-й минуте матча. Позднее специалист покинул казанский клуб по собственному желанию.

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