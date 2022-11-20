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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» обыграл «Уфу» в первом матче после ухода Слуцкого

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» победил «Уфу» в матче 19-го тура чемпионата Первой лиги.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол забил Иван Темников (17-я минута), у гостей дублем отметился Виталий Лисакович (45, 85).

Этот матч стал первым для казанцев после ухода с поста главного тренера Леонида Слуцкого. Исполняющим обязанности главного тренера является Юрий Уткульбаев. В первом круге команды сыграли вничью (0:0).

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 19 встречах 34 очка, «Уфа» с 18 очками располагается на 14-й строчке. В следующем туре 27 ноября «Рубин» примет нижнекамский «Нефтехимик», «Уфа» в тот же день сыграет в гостях с владикавказской «Аланией».

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1:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
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