«Рубин» обыграл «Уфу» в первом матче после ухода Слуцкого

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол забил Иван Темников (17-я минута), у гостей дублем отметился Виталий Лисакович (45, 85).

Этот матч стал первым для казанцев после ухода с поста главного тренера Леонида Слуцкого. Исполняющим обязанности главного тренера является Юрий Уткульбаев. В первом круге команды сыграли вничью (0:0).