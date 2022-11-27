Гол Дзагоева помог «Рубину» продлить победную серию в Первой лиге
КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче 20-го тура Первой лиги.
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КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче 20-го тура Первой лиги.
Встреча в Казани завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (31-я минута) и Константин Нижегородов (60).
«Рубин», продливший свою беспроигрышную серию до восьми матчей в Первой лиге, с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Нефтехимик» (27 очков) идет на девятой строчке.
В середине ноября Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина».
В другой игре тура тольяттинский «Акрон» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» — 1:1.