Гол Дзагоева помог «Рубину» продлить победную серию в Первой лиге

Источник: ФК «Рубин»

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (31-я минута) и Константин Нижегородов (60).

«Рубин», продливший свою беспроигрышную серию до восьми матчей в Первой лиге, с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Нефтехимик» (27 очков) идет на девятой строчке.

В середине ноября Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина».