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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
00:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» вернулся под управление властей Республики Татарстан

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» снова оказался под управлением Республики Татарстан, сообщается на официальном портале правовой информации региона.

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Источник: Пресс-служба ФК "Рубин"

Соответствующее постановление было принято в среду кабинетом министров республики. Согласно документу, «Рубин» стал автономной некоммерческой организацией.

В настоящее время «Рубин» выступает в первенстве Первой лиги России и после осенней части сезона занимает третье место в таблице, которое дает право побороться за повышение в классе в стыковых матчах. Казанская команда набрала 37 очков в 20 матчах и отстает на четыре балла от лидирующей калининградской «Балтики».

В ноябре «Рубин» остался без главного тренера после того, как Леонид Слуцкий покинул данный пост, который занимал с декабря 2019 года.

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