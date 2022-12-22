«Рубин» вернулся под управление властей Республики Татарстан
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» снова оказался под управлением Республики Татарстан, сообщается на официальном портале правовой информации региона.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» снова оказался под управлением Республики Татарстан, сообщается на официальном портале правовой информации региона.
Соответствующее постановление было принято в среду кабинетом министров республики. Согласно документу, «Рубин» стал автономной некоммерческой организацией.
В настоящее время «Рубин» выступает в первенстве Первой лиги России и после осенней части сезона занимает третье место в таблице, которое дает право побороться за повышение в классе в стыковых матчах. Казанская команда набрала 37 очков в 20 матчах и отстает на четыре балла от лидирующей калининградской «Балтики».
В ноябре «Рубин» остался без главного тренера после того, как Леонид Слуцкий покинул данный пост, который занимал с декабря 2019 года.