«Рубин» вернулся под управление властей Республики Татарстан

В настоящее время «Рубин» выступает в первенстве Первой лиги России и после осенней части сезона занимает третье место в таблице, которое дает право побороться за повышение в классе в стыковых матчах. Казанская команда набрала 37 очков в 20 матчах и отстает на четыре балла от лидирующей калининградской «Балтики».