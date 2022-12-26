Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
27.11
Алания
Уфа
21
27.11
Кубань
Волга
10
27.11
Шинник
Динамо Мх
00
27.11
Акрон
СКА-Хабаровск
11
27.11
Рубин
Нефтехимик
20
27.11
Велес
Енисей
20
27.11
Волгарь
Родина
11
27.11
Краснодар-2
КАМАЗ
22
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
26 декабря, источник: Спорт-Экспресс

На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на казанский «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков из-за финансовых задолженностей по договорам о посреднических услугах, сообщает пресс-служба организации.

РубинФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Удовлетворить заявление аккредитованного посредника РФС Ацамаза Такоева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 1 февраля 2022 года в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по договору о посреднических услугах. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником Ацамазом Такоевым, установленных настоящим решением.

Удовлетворить заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д. Н. в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 17 января 2022 года в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги по договору и штраф за задержку выплаты задолженности. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником ИП Агеевым Д. Н., установленных настоящим решением.

Удовлетворить повторное заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д. Н. о применении санкций в отношении ФК «Рубин» в связи с неисполнением решения палаты от 7 сентября 2022 года. В связи с неисполнением решения применить к ФК «Рубин» (Казань) санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров", — говорится в заявлении.

Данный запрет может быть снят по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредниками.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь