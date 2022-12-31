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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
10:56 (мск), источник: Sports.Ru

Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина»

Юрий Уткульбаев подписал контракт с «Рубином» в качестве полноправного главного тренера.

РубинФНЛ: таблица и календарь
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Источник: ФК "Рубин"

Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

53-летний специалист исполнял обязанности главного тренера казанцев с середины ноября, после отставки Леонида Слуцкого.

При Уткульбаеве «Рубин» выиграл в Первой лиге два матча из двух.

После 20 туров татарстанский клуб занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

Уткульбаев также известен по работе с «Нефтехимиком» и казахстанским «Актобе».

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