Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина»

Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

53-летний специалист исполнял обязанности главного тренера казанцев с середины ноября, после отставки Леонида Слуцкого.

При Уткульбаеве «Рубин» выиграл в Первой лиге два матча из двух.

После 20 туров татарстанский клуб занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.