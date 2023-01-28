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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» утвердил Уткульбаева на посту главного тренера

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера казанского «Рубина», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Рубин»

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона. На этом посту он сменил Леонида Слуцкого, после ухода которого с ноября исполнял обязанности главного тренера.

Уткульбаев с 1995 года работает в системе «Рубина», также специалист работал в российском «Камазе» в качестве спортивного директора, возглавлял российский «Нефтехимик» и казахстанский «Актобе».

«Рубин» выступает в первенстве Первой лиги и после 20 матчей занимает третье место в таблице, которое дает право побороться за выход в высший дивизион в стыковых матчах. «Рубин» на 4 очка отстает от лидирующей калининградской «Балтики» и 1 очко уступает владикавказской «Алании».

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