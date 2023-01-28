«Рубин» утвердил Уткульбаева на посту главного тренера

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Рубин»

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона. На этом посту он сменил Леонида Слуцкого, после ухода которого с ноября исполнял обязанности главного тренера.

Уткульбаев с 1995 года работает в системе «Рубина», также специалист работал в российском «Камазе» в качестве спортивного директора, возглавлял российский «Нефтехимик» и казахстанский «Актобе».