«Рубин» утвердил Уткульбаева на посту главного тренера
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера казанского «Рубина», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера казанского «Рубина», сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона. На этом посту он сменил Леонида Слуцкого, после ухода которого с ноября исполнял обязанности главного тренера.
Уткульбаев с 1995 года работает в системе «Рубина», также специалист работал в российском «Камазе» в качестве спортивного директора, возглавлял российский «Нефтехимик» и казахстанский «Актобе».
«Рубин» выступает в первенстве Первой лиги и после 20 матчей занимает третье место в таблице, которое дает право побороться за выход в высший дивизион в стыковых матчах. «Рубин» на 4 очка отстает от лидирующей калининградской «Балтики» и 1 очко уступает владикавказской «Алании».