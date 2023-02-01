Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» из-за угрозы снятия очков в чемпионате

ТАСС, 1 февраля. Румынский «Оцелул» отказался от проведения товарищеского матча с красноярским футбольным клубом «Енисеем» из-за угрозы снятия очков в национальном чемпионате, поступившей со стороны Федерации футбола Румынии (FRF). Об этом в среду в своем телеграм-канале сообщил директор «Енисея» Алексей Ивахов.

«Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе FRF. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча, команда из Румынии добиралась до нашего поля в Анталье 70 км из города Сиде, вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждения о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», — написал Ивахов.