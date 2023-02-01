Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
2022
Алания
Уфа
21
2022
Кубань
Волга
10
2022
Шинник
Динамо Мх
00
2022
Акрон
СКА-Хабаровск
11
2022
Рубин
Нефтехимик
20
2022
Велес
Енисей
20
2022
Волгарь
Родина
11
2022
Краснодар-2
КАМАЗ
22
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
12:31 (мск), источник: ТАСС

Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» из-за угрозы снятия очков в чемпионате

Соперник отказался от игры за час до начала матча, рассказал директор красноярского клуба.

Енисей
ОцелулФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 февраля. Румынский «Оцелул» отказался от проведения товарищеского матча с красноярским футбольным клубом «Енисеем» из-за угрозы снятия очков в национальном чемпионате, поступившей со стороны Федерации футбола Румынии (FRF). Об этом в среду в своем телеграм-канале сообщил директор «Енисея» Алексей Ивахов.

«Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе FRF. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча, команда из Румынии добиралась до нашего поля в Анталье 70 км из города Сиде, вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждения о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», — написал Ивахов.

Матч между «Енисеем» и «Оцелулом» должен был начаться в 11:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Федор Емельяненко о своем последнем бое: я хочу биться с чемпионом и благодарен, что мне этот бой дали
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь