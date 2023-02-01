Еще один отказ играть с русской командой. Сопернику угрожали у него на родине

Из-за текущей ситуации на Украине европейские клубы массово отказываются от матчей на сборах с командами из России. Сегодня, 1 февраля, румынский «Оцелул» не захотел играть с «Енисеем» в Турции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор красноярского клуба Алексей Ивахов.

«Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли. Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе Федерации футбола Румынии. Маразм добрался до спорта. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча. “Оцелул” добирался до нашего поля в Анталии 70 км из города Сиде, вышел на поле и готовился к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков в чемпионате Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», — написал Ивахов.

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Енисей»

«Оцелул» выступает во второй лиге Румынии — клуб из города Галац занимает третье место и борется за выход в элиту, отставая от лидера «Стяуа» на два очка. Боссы «Оцелула» наверняка побоялись санкций со стороны Федерации футбола Румынии, после которых о борьбе за повышение в классе можно было бы забыть. Сам клуб, к слову, тоже выступил с заявлением на официальном сайте.

«В связи с ограничениями, введенными в отношении российских команд на международной арене, по рекомендации компетентных органов мы отменили матч с “Енисеем”. Наша команда проведет тренировку, а организаторы сборов попытаются найти нам другого соперника для проведения тренировочного спарринга».

Но на этом история не закончилась. Директор «Енисея» Ивахов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб будет требовать от «Оцелула» неустойку.

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Енисей»

«Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации — 10 тысяч евро, — сказал он. — Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти. Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику».

Кто еще отказывался от матчей с клубами из России?

Таких случаев за прошедший месяц приключилось достаточно. Например, болгарский «Левски» из-за давления фанатов отказался играть с «Краснодаром» и «Спартаком» — ультрас клуба провели даже акцию протеста против игр с командами из России.

Еще Федерация футбола Венгрии запретила команде второго дивизиона «Тисакечке» играть с «Нижним Новгородом», с которым ранее не захотел играть еще один болгарский клуб — «Берое» из Стара-Загоры.