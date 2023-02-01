Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Брест
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Осер
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Страсбур
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
1.02
Анже
Аяччо
12
Футбол. Зарубежный
1.02
Лилль
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
1.02
Нант
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
1.02
Реймс
Лорьян
42
Футбол. Зарубежный
1.02
Тулуза
Труа
41
Все события
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
1 февраля, источник: Sport24

Роман Павлюченко может возобновить карьеру на один матч

Бывший российский футболист Роман Павлюченко может возобновить карьеру на один матч.

Уфа
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как стало известно Sport24, игрок ведет переговоры с «Уфой», и может сыграть матч в Кубке России.

Последним клубом Павлюченко было «Знамя» из Ногинска, которое он покинул в октябре 2022 года. После ухода из клуба Роман Павлюченко сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Знаменитый тренер «пускал слюни» на грудастую красотку в присутствии ее мужа-футболиста, которого он хотел купить
Только 24% взрослых следуют этой рекомендации, которая уменьшает риск онкологии и смерти в ближайшие 10 лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь