Роман Павлюченко может возобновить карьеру на один матч

Как стало известно Sport24, игрок ведет переговоры с «Уфой», и может сыграть матч в Кубке России.

Последним клубом Павлюченко было «Знамя» из Ногинска, которое он покинул в октябре 2022 года. После ухода из клуба Роман Павлюченко сообщил о завершении профессиональной карьеры.