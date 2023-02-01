Роман Павлюченко может возобновить карьеру на один матч
Бывший российский футболист Роман Павлюченко может возобновить карьеру на один матч.
Уфа
Бывший российский футболист Роман Павлюченко может возобновить карьеру на один матч.
Как стало известно Sport24, игрок ведет переговоры с «Уфой», и может сыграть матч в Кубке России.
Последним клубом Павлюченко было «Знамя» из Ногинска, которое он покинул в октябре 2022 года. После ухода из клуба Роман Павлюченко сообщил о завершении профессиональной карьеры.