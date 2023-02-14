Источник: российские и украинские футболисты устроили массовую драку в Турции

Согласно сведениям, конфликт зарождался вечером 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали его спеть гимн Украины. Представитель российского клуба отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля.

Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт — завязалась массовая драка.