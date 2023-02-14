Массовая драка между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле

Как сообщает телеграм-канал Baza, в отеле Royal Seginus, расположенном в Анталье, произошла массовая драка между футболистами «Шинника» и «Миная».

Утверждается, что конфликт начался вечером 13 февраля, когда несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам разобраться на улице, однако сотрудникам отеля удалось уладить конфликт.

Через некоторое время, по данным Baza, несколько игроков украинского клуба избили футболиста «Шинника» в лифте. Когда лифт приехал на этаж, его встретила группа футболистов российской команды, и между игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

Украинский журналист Михаил Спиваковский в телегам-канале «ТаТоТаке» подтвердил сообщение о драке, но при этом заявил, что конфликт возник не из-за требования исполнить гимн Украины.

По данным украинского ютуб-канала «Бомбардир», «Минай» требовал не размещать команду в одном отеле с российскими клубами, однако из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами. В результате «Шинник» заселился в тот же отель, где проживали игроки «Миная».

Украинский источник отмечает, что причиной конфликта стала бытовая ситуация: российский игрок якобы был пьян и хамил персоналу отеля, ему сделал замечание футболист «Миная», после чего они подрались. Затем игрок «Шинника» привел одноклубников, за этим последовала еще одна драка.

Сейчас в отеле дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. Отмечается, что между между футболистами и представителями команд до сих пор происходят единичные стычки. В самом отеле подтвердили информацию о драке.

В «Шиннике» заявили, что проведут расследование этой ситуации.