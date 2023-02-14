В «Шиннике» сообщили о смене отеля в связи с инцидентом с украинскими футболистами

«Информация о том, что нас выселяют, е соответствует действительности. Мы добровольно приняли решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторить подобных конфликтов в будущем. Это наша инициатива и мы полностью делаем это за свой счет. Будет ли отель компенсировать средства? Будем изучать этот вопрос в юридической плоскости. Сейчас приоритет — безопасность наших футболистов», — сказал Кулаков «СЭ».