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14:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Шиннике» сообщили о смене отеля в связи с инцидентом с украинскими футболистами

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков опроверг «СЭ» информацию о том, что ярославский клуб выселяют из турецкого отеля, где накануне прошла потасовка с украинскими футболистами. Ранее об этом сообщал Telegram-канал Baza.

Шинник
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Источник: Спорт-Экспресс

«Информация о том, что нас выселяют, е соответствует действительности. Мы добровольно приняли решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторить подобных конфликтов в будущем. Это наша инициатива и мы полностью делаем это за свой счет. Будет ли отель компенсировать средства? Будем изучать этот вопрос в юридической плоскости. Сейчас приоритет — безопасность наших футболистов», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно, что между футболистами «Шинника» и украинского «Миная», которые находятся на сборе в Анталье (Турция), произошел конфликт.

Команды проживали в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, однако сотрудникам отеля удалось уладить инцидент. Спустя некоторое время украинские футболисты избили в лифте игрока «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, началась массовая драка с участием других представителей российской команды.

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