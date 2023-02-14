Появилось видео драки между российскими и украинскими футболистами
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Видео с дракой между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» попало в Сеть.
Минай
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Видео с дракой между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» попало в Сеть.
Инцидент произошел в понедельник в одном из отелей Антальи. Игроки обоих клубов находятся в Турции на сборах.
На кадры, снятые украинской стороной, попала часть потасовки. Видно, как сотрудники отеля пытаются разнять спортсменов. В какой-то момент на футболистов «Миная» нападает представитель «Шинника». После этого он возвращается к команде.
«Шинник» выступает в российской Первой лиге. «Минай» из одноименного села Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге (УПЛ).