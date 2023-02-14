Появилось видео драки между российскими и украинскими футболистами

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Шинник»

Инцидент произошел в понедельник в одном из отелей Антальи. Игроки обоих клубов находятся в Турции на сборах.

На кадры, снятые украинской стороной, попала часть потасовки. Видно, как сотрудники отеля пытаются разнять спортсменов. В какой-то момент на футболистов «Миная» нападает представитель «Шинника». После этого он возвращается к команде.