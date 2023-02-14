Уткин — о «Шиннике» и «Минае»: Когда несколько бьют одного, всегда отношусь одинаково

"Может быть, не всякий, интересующийся собственно футболом, следит за прочими новостями, но вообще-то я практически каждый день вижу новости, что где-то в Европе, в Америке, в Канаде, в Мексике на курорте подрались россиянин с украинцем (количество участников варьируется, как вы понимаете). Что удивительного, что подрались теперь и футболисты? Они что, какие-то не такие? Нет, такая же часть общества. На сегодня это ужасная норма. Как иначе-то может быть? Если дерутся россияне и украинцы — отдыхающие, посетители пивных, случайные прохожие, женщины в салонах красоты, давно эмигрировавшие, эмигрировавшие только что. Футболисты-то что? Инопланетяне, что ли?

Так отражается в жизни самых простых обывателей то, что происходит на Украине. Какого отражения вы ждали?

Молодые самцы, без женщин, на сборах… Да ещё в одном отеле. Как может быть иначе? Стоило бы описать случай, когда в такой ситуации драки бы НЕ случилось. Но я, увы, неспособен представить себе такую ситуацию.

Кстати, на сборах всегда дерутся. Это выматывает. Иногда дерутся прямо на поле игроки одной команды друг с другом. В данном случае это было дополнительным катализатором, хотя вы мне скажете, а требовался ли он? Не требовался. Но он был. Никуда не денешься. И хотя мне отчаянно грустно, что сейчас всё вот так, грустно до ора, до тоски, безысходно — сейчас можно только внимательнее выбирать отель. Или сидеть дома. Что, в сущности, одно и то же.

Одно добавлю в скобках. Это вот всегдашнее правило, оно универсально. Насколько можно понять, всё началось с конфликта в лифте, где ехали несколько футболистов «Миная» и один футболист «Шинника».