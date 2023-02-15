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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Миная»: как можно заставить петь гимн Украины, если он даже слов не знает?

Защитник украинского «Миная» Дмитрий Немчанинов высказался по поводу драки с российскими футболистами из команды «Шинник».

Шинник
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Источник: ФК "Минай"

«Сказали, что будем [драться], да и всё. Что делать? Жизнь такая сейчас.

Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы за этим не проследили. Считаю, что это большая проблема.

Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стенка на стенку в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе. То, что они пишут — полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте — тоже не было.

Из нашей команды однозначно никто не пострадал. Дали ли мы им [на орехи]? Дали», — приводит слова Немчанинова Sport.ua.

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