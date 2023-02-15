Игрок «Миная»: как можно заставить петь гимн Украины, если он даже слов не знает?

«Сказали, что будем [драться], да и всё. Что делать? Жизнь такая сейчас.



Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы за этим не проследили. Считаю, что это большая проблема.



Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стенка на стенку в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе. То, что они пишут — полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте — тоже не было.



Из нашей команды однозначно никто не пострадал. Дали ли мы им [на орехи]? Дали», — приводит слова Немчанинова Sport.ua.