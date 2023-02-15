«Украинцы провоцировали и били». Новые подробности драки в Турции

Потасовка между футболистами российского «Шинника» и украинского «Митая» в турецком отеле обросла новыми деталями. Даже губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал правильной реакцию игроков на «наглое поведение» украинцев.

Опровержение версии о «пьяных русских»

Главной новостью последних дней стала массовая драка между российскими и украинскими футболистами в отеле Royal Seginus в Анталье. После потасовки обе команды покинули место проживания. Ярославцы уже перебрались в другой отель и чувствуют себя в безопасности.

Несмотря на конфликт, клубы винят турецкий отель. Именно управляющие заселили «Шинник» и «Митай» вместе. Хотя представители команд просили не размещать в гостинице россиян и украинцев одновременно.

Украинские СМИ выдвигали версию, что драку спровоцировало неподобающее поведение российских футболистов. Они якобы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В руководстве «Шинника» опровергли эту информацию.

«Информация о том, что игроки “Шинника” были в нетрезвом состоянии, не соответствует действительности. Даже не хочется это комментировать. Понятное дело, что отель и украинский клуб будут защищать себя. Отель валит на нас ответственность вместо того, чтобы обеспечить безопасность на сборах. Пусть они лучше расскажут, почему такая ситуация вообще стала возможна, как мы оказались вместе. Предлагаю отелю ответить на этот вопрос, а не обвинять команду в том, что кто-то был в нетрезвом виде. Если у них есть доказательства, пусть предоставят», — заявил РИА Новости Спорт генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков.

Вступился за Россию

Из доказательств было только короткое видео, на основании которого что-то разобрать невозможно. Зато защитник ярославского клуба Артем Семейкин раскрыл дополнительные подробности драки. Вот его версия событий.

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«Вкинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию. Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба. Они толпой зашли в наш корпус. Еще был случай в лифте. Наш пацан возвращался с ужина один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить», — приводит слова Семейкина «РБ Спорт».

Ситуация вышла далеко за пределы спортивной составляющей. О потасовке в отеле говорили политические деятели. Высказался и губернатор Ярославской области Евраев, который поддержал реакцию футболистов «Шинника» на украинскую провокацию.

«Парни правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят», — написал Евраев в Telegram-канале. «Переломов быть не должно».

Дошло даже до того, что официальные сайты украинского «Миная» и «Шинника» в какой-то момент просто перестали работать. Понятно и то, что такие драки могут иметь серьезные последствия для здоровья спортсменов. Врач ярославского клуба Гарегин Агаханян рассказал РИА Новости Спорт о состоянии футболистов, участвовавших в потасовке.

«С переломами у наших игроков все, конечно, преувеличивают. Я бы не стал утверждать, но и исключать тоже нельзя, например, краевой перелом пальцев ног, он возможен у двух футболистов. (Артема) Семейкина лицо вы, наверное, видели по телевизору — рассечение в области скулы, заплывал глаз. Кровь выпустили, сейчас потихоньку рассасывается. У одного футболиста небольшое рассечение уха, еще один жаловался на ребра. Судя по клинической картине, скорее всего, переломов быть не должно. Все хорошо, серьезно никто не пострадал с учетом ситуации», — рассказал Агаханян.

Пока не очень понятно, когда пострадавшие футболисты «Шинника» смогут возобновить тренировки. Решать это будут в медицинском штабе команды вместе с игроками. Руководство клуба отметило, что получило помощь при переезде в новый отель, а спонсоры готовы возместить некоторые убытки, связанные со сложившейся ситуацией. Похоже, самое неприятное уже позади.