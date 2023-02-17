«Украинцы пишут: “Найдем тебя!” Игрок “Шинника” — о драке в турецком отеле

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Тюмень»

— Писали, что футболисты «Шинника» в тот день были пьяны. Правда?

— Полный бред. Все началось с того, что поймали нашего парня в лифте и избили. Затем они подошли к начальнику команды и заставляли петь гимн Украины. Это то, что точно знаю, слышал и обсуждал с ребятами из команды. За других говорить не буду.

— А потом произошла сама драка.

— В тот момент я спал в номере, проснулся из-за какого-то кипиша в коридоре. Открыл дверь, а мне кто-то в лицо кричит: «Слава Украине». Я тогда и ответил ему сразу: «Не, братух, не угадал. Cлава России!» Ну и пошел драться.

— Украинская сторона активно празднует победу, говорят, что наваляли русским.

— Стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что там украинцы пишут — не особо интересно. Мне вон тоже написали примерно десять человек.

— Угрожают?

— Да даже не угрозы, просто какую-то чепуху написывают. Содержание примерно такое: найдем, поймаем и все такое. Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: «Слава России». Мне грубят, а я отвечаю коротко.

— Что после драки сказал тренер Вадим Евсеев?

— У нас сейчас, так скажем, выходные, и мы еще не виделись с Вадимом Валентиновичем.

— Он откладывает момент разговора?

— Нет, он никогда не откладывает. Он за Россию! Я думаю, что гордится нами.

— Писали, что футболисты из других команд хотели приехать к вам в отель, поддержать.

— Может быть и хотели. Если они и приезжали, пытались как-то пройти — красавцы! Тут это все как-то прошло, что я особо и не заметил. Повторюсь, может и собирались.

— Как воспринимаете эту ситуацию спустя несколько дней?

— Честно, лично я смеюсь. Вот сейчас ко мне приехала жена, просто отдыхаю с ней, все великолепно.

— Как себя чувствуете, травмы заживают?