Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов

У «Рубина» долги с 2020 года: от агента Деспотовича до юристов Прокопца и Зайцева

РФС всю зиму на официальном сайте выкладывал итоги заседаний палаты по разрешению споров, в которых регулярно фигурировал «Рубин». Пожалуй, случай с казанским клубом — беспрецедентный. На клуб за последние несколько месяцев поступило 11 разных жалоб от агентов и посредников. Одно-два дела в РФС — такое с нашими клубами случается часто, но десяток признанных задолженностей и разбирательств — нонсенс.

Первые официальные заявления на «Рубин» в РФС появились еще в сентябре 2022-го — свои выплаты требовали агенты Александра Ломовицкого и Джордже Деспотовича. Вел эти дела аккредитованный в РФС посредник Дмитрий Агеев, так как агенты игроков не имеют лицензий РФС.

В декабре появилась и третья претензия — от агента Виталия Лисаковича и лицензированного посредника Агеева. А еще одна — от агента Ацамаза Такоева за договор по оказанию посреднических услуг, при этом фамилия игрока не сообщается. Об агенте мало что известно, и в реестре РФС у него значатся договоры с «Рубином», ЦСКА и «Оренбургом», а также с десятком игроков из ФНЛ и ПФЛ.

В феврале офис РФС был завален претензиями к «Рубину» по старым долгам: от агентов Олега Шатова, Михаила Костюкова, Хван Ин Бома, Карла Старфельта, Дарко Йевтича, Сеяда Хакшабановича и Мицуки Сайто. Из перечисленных на контракте в «Рубине» остались лишь двое, а легионеров клуб приводил не без участия Кристиана Эмиле — агента Леонида Слуцкого. Интересно, что за того же Старфельта клуб даже получил выплаты от «Селтика», но с посредниками в его переходе так и не расплатился.

В релизе РФС часто фигурирует компания Joint Industries Limited Partnership юристов Юрия Зайцева и Михаила Прокопца. Они выступали посредниками во многих сделках легионеров «Рубина» и тоже не получили выплаты за свои услуги.

Также в РФС есть спор с участием Солтмурада Бакаева, который пытается взыскать с клуба долг в виде некой премии за сезон-2020/21. Как сообщил источник «СЭ» в «Рубине», в этот спор также вовлечен агент игрока — Герман Ткаченко, хотя причислить его к разногласиям клуба и агентов нельзя, так как формально за свою личную премию тут борется Бакаев.

Агенты не рисковали идти против Сайманова

«Рубин» стал хедлайнером новостей из палаты по разрешению споров РФС, и во многом это связано со сменой власти в клубе. Показательно, что большинство претензий к «Рубину» появилось уже после того, как в конце 2022 года клуб покинул Рустем Сайманов. В декабре и январе он передавал дела новому руководству — президентом стал Марат Сафиуллин (глава УФНС по РТ), а у «Рубина» образовалось новое юридическое лицо — АНО «Рубин». После этих перемен посредники начали обращаться в РФС c жалобами.

Всего два агента требовали выплаты еще при Сайманове. Это агент форварда Джордже Деспотовича Юрий Горбенко, который ждет выплат с июля 2020 года. Серб приехал в Казань в статусе свободного агента, клуб получил игрока, который забил в сезоне 14 голов в РПЛ и помог казанцам выйти в еврокубки, но ни одной выплаты агент за ту сделку до сих пор не получил.

Второй агент, который направил жалобу на «Рубин» при Сайманове, — представитель Ломовицкого Валериюс Мижигурскис, чей клиент перебрался в «Рубин» год назад. Он также подал заявление о долге почти сразу, когда клуб просрочил платежи.

Агенты сообщили «СЭ», что руководители «Рубина» обещали погасить долги, «когда получат деньги», и даже называли сроки, но когда выплаты не производились, в клубе не отвечали на звонки и сообщения. При этом авторитет генерального директора клуба, члена исполкома РФС Рустема Сайманова сдерживал агентов от каких-то решительных действий — судов и разбирательств. В большинстве своем они не хотели рисковать и портить отношения с влиятельным менеджером. Поэтому ждали, когда в «Рубине» решат рассчитаться по долгам.

Но уход Сайманова из «Рубина» стал катализатором — после жалоб агентов Ломовицкого и Деспотовича на клуб написали сразу десять новых претензий о долгах. У многих были опасения, что из-за смены юридического статуса клуб откажется от обязательств, поэтому посредники активизировались и написали официальные претензии. Плюс никто не был знаком с новыми руководителями клуба, что исключало опасения испортить отношения.

Пока новое руководство «Рубина» включается в работу и пытается понять, что за «наследство» ему досталось от ушедшего менеджмента.

«Рубин» просил в РФС о моратории, но получил отказ

По данным «СЭ», пока «Рубин» не рассчитался ни перед одним агентом и посредником. При этом клуб на всех заседаниях признавал вину и не отказывался от финансовых обязательств.

На одном из последних заседаний в РФС представители «Рубина», по нашим данным, попросили о временном моратории на все долги, но получили отказ. В палате по разрешению споров посчитали, что у клуба нет оснований просить о моратории. Даже клубы, которые находятся под санкциями, продолжают выполнять все финансовые обязательства. Поэтому «Рубин» сейчас работает над тем, чтобы погасить все долги от предыдущего руководства.

Как говорят собеседники «СЭ», новые руководители в шоке от ситуации с долгами, которых оказалось неожиданно много. Ведь у «Рубина» помимо разбирательств с агентскими долгами еще продолжается и суд с «Ак Барс Ареной» из-за неоплаченной аренды. В 2021 году стадион отсудил у клуба 102 миллиона рублей, в 2022-м — 12 миллионов. В феврале руководство арены подало новый иск — на 8,4 миллиона рублей за неоплаченную аренду в период с октября по ноябрь прошлого года. Но суды со стадионом не помешают команде принимать участие в турнирах и регистрировать новичков, а вот агентские долги — это серьезная проблема.

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля — до дедлайна «Рубину» нужно успеть заявить пятерых новых футболистов: Мераби Уридию, Максима Ширяева, Димитара Миткова, Рустама Ашурматова и Умарали Рахмоналиева. Пока в заявке клуба на официальном сайте ФНЛ новых игроков нет. У клуба остается буквально несколько дней, чтобы решить вопрос с долгами, снять запрет и заявить новичков.