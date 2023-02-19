Тренер «Шинника» пожал руку каждому игроку после драки с украинцами

«В эти выходные был инцидент. От себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Мы подобрали в команду правильных игроков, сделали правильный выбор. Вы дали отпор. Люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор. Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики», — сказал тренер игрокам.