Тренер «Шинника» пожал руку каждому игроку после драки с украинцами

Видео обращения Евсеева к команде опубликовал в своем Telegram-канале журналист Илья Казаков. После обращения тренер лично пожал руку каждому из футболистов, а потом было сделано общекомандное фото.
«В эти выходные был инцидент. От себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Мы подобрали в команду правильных игроков, сделали правильный выбор. Вы дали отпор. Люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор. Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики», — сказал тренер игрокам.
Ранее между представителями «Шинника» и «Миная» произошла потасовка в отеле Royal Seginus в Анталье. В официальном заявлении российского клуба утверждается, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение. Команда уже переехала в другой отель.
«Шинник» выступает в российской Первой лиге, «Минай» из одноименного села Закарпатской области представляет Украинскую премьер-лигу.