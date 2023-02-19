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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Шинника» пожал руку каждому игроку после драки с украинцами

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев перед тренировкой команды заявил игрокам ярославского клуба, что гордится тем, как они проявили себя в ситуации с дракой против футболистов украинского клуба «Минай».

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Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Шинник»

Видео обращения Евсеева к команде опубликовал в своем Telegram-канале журналист Илья Казаков. После обращения тренер лично пожал руку каждому из футболистов, а потом было сделано общекомандное фото.

«В эти выходные был инцидент. От себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Мы подобрали в команду правильных игроков, сделали правильный выбор. Вы дали отпор. Люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор. Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики», — сказал тренер игрокам.

Ранее между представителями «Шинника» и «Миная» произошла потасовка в отеле Royal Seginus в Анталье. В официальном заявлении российского клуба утверждается, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение. Команда уже переехала в другой отель.

«Шинник» выступает в российской Первой лиге, «Минай» из одноименного села Закарпатской области представляет Украинскую премьер-лигу.

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