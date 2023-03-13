Имеющего российское гражданство футболиста Коченкова пригласили на сбор команды Киргизии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вратарь тульского футбольного клуба «Арсенал» Антон Коченков, имеющий российское гражданство, получил паспорт Киргизии, он примет участие в ближайшем учебно-тренировочном сборе национальной команды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Киргизского футбольного союза.

«Антон Коченков по рождению имел гражданство Кыргызстана и не выходил из него. На основании этого подал документы на получение паспорта гражданина Киргизии и получил его. Антон приглашен в сборную. В марте планируется учебно-тренировочный сбор сборной по футболу, где он примет участие. От других российских игроков запросов не поступало», — сообщили в пресс-службе.