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10:22 (мск), источник: ТАСС

Имеющего российское гражданство футболиста Коченкова пригласили на сбор команды Киргизии

Учебно-тренировочный сбор сборной Киргизии по футболу планируется в марте.

Киргизия
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вратарь тульского футбольного клуба «Арсенал» Антон Коченков, имеющий российское гражданство, получил паспорт Киргизии, он примет участие в ближайшем учебно-тренировочном сборе национальной команды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Киргизского футбольного союза.

«Антон Коченков по рождению имел гражданство Кыргызстана и не выходил из него. На основании этого подал документы на получение паспорта гражданина Киргизии и получил его. Антон приглашен в сборную. В марте планируется учебно-тренировочный сбор сборной по футболу, где он примет участие. От других российских игроков запросов не поступало», — сообщили в пресс-службе.

Коченкову 35 лет, он выступает за «Арсенал» с 2021 года. Ранее вратарь также играл за московский «Локомотив», нижегородскую «Волгу», «Ростов», «Спартак-Нальчик», саранскую «Мордовию», «Краснодар» и «Томь». В составе «Локомотива» вратарь трижды становился обладателем Кубка России и один раз — чемпионом страны.

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