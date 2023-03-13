Имеющего российское гражданство футболиста Коченкова пригласили на сбор команды Киргизии
Учебно-тренировочный сбор сборной Киргизии по футболу планируется в марте.
Учебно-тренировочный сбор сборной Киргизии по футболу планируется в марте.
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вратарь тульского футбольного клуба «Арсенал» Антон Коченков, имеющий российское гражданство, получил паспорт Киргизии, он примет участие в ближайшем учебно-тренировочном сборе национальной команды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Киргизского футбольного союза.
«Антон Коченков по рождению имел гражданство Кыргызстана и не выходил из него. На основании этого подал документы на получение паспорта гражданина Киргизии и получил его. Антон приглашен в сборную. В марте планируется учебно-тренировочный сбор сборной по футболу, где он примет участие. От других российских игроков запросов не поступало», — сообщили в пресс-службе.
Коченкову 35 лет, он выступает за «Арсенал» с 2021 года. Ранее вратарь также играл за московский «Локомотив», нижегородскую «Волгу», «Ростов», «Спартак-Нальчик», саранскую «Мордовию», «Краснодар» и «Томь». В составе «Локомотива» вратарь трижды становился обладателем Кубка России и один раз — чемпионом страны.