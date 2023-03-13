Тула все дальше от РПЛ. Что с «Аланией»? Катеначчо «Рубина». Уверенная «Балтика». 22-й тур ФНЛ

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Курьезный гол Лисаковича, травма Дзагоева

«Рубин» Юрия Уткульбаева одержал вторую победу подряд после возобновления сезона. На своем поле казанцы одолели «Волгу», забив единственный гол в игре уже на второй минуте. Лисакович решился на удар с левой ноги из-за пределов штрафной. Мяч, задев ногу защитника, изменил траекторию и залетел за шиворот голкиперу — 1:0.

До перерыва «Рубин» обязан был отправлять соперника в нокаут. Никто так и не понял, как Попов умудрился с трех метров пробить в Климовича.

В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве. Горбунов схлопотал вторую желтую карточку и отправился отдыхать. Это не единственный футболист казанцев, который досрочно завершил матч. На 18-й минуте Дзагоев из-за травмы был заменен на Ломовицкого.

Получив численный перевес, команда Сергея Жукова ничего толком не смогла соорудить у ворот Дюпина. Минимальная победа Казани, которая сохранила за собой второе место.

— Вытерпели, не дали ничего создать, — констатировал Уткульбаев. — Юра Дюпин сказал, что мячи долетали до него разорванными, так как партнеры все заблокировали, нигде ему не пришлось выручать. На мой взгляд, это очень важно, что мы умеем терпеть и доводить матч до победы с нулем пропущенных голов.

Щербаченко: — Когда перед клубом стоит конкретная задача, на первое место выходит результат. Очень сложно набирать очки и показывать красивую игру.

Ульяновск оказал «Рубину» сопротивление, сказалось и удаление Горбунова. Видел, что Уткульбаев похвалил подопечных за катеначчо. Значит, «Рубин» был готов к такой игре и выжал максимум, чтобы добиться даже минимальной победы. Хотя со стороны это выглядит немного странным. Имея в составе таких форвардов, как Лисакович и Фамейе, и играть в катеначчо… Ну не знаю. Тренеру, безусловно, виднее.

Три очка в копилке, «Рубин» остается вторым. Но надеюсь, что еще увидим от казанцев более зрелищную и сбалансированную игру.

Почему засчитали второй гол «Родины» в ворота Тулы?

«Арсенал» после невзрачной игры в Махачкале (0:0) не смог реабилитироваться на своем поле и уступил «Родине» (2:3). Впрочем, изначально не было уверенности, что туляки легко возьмут три очка у команды, которая в первой части сезона считалась аутсайдером.

Зимой москвичи здорово усилились, пополнившись Султоновым, Фищенко, Плиевым, Дмитриевым. Добавьте сюда ранее игравших у Дмитрия Парфенова Гордюшенко, Тимошенко, Калмыкова и получится состав, который на бумаге должен претендовать на попадание в первую четверку.

Рулевой «оружейников» Александр Сторожук пошел на ряд перестановок в составе. На острие не Деспотович (у серба хроническая травма ахиллова сухожилия), а Луценко. Панченко, который против махачкалинского «Динамо» действовал в опорной зоне, был перемещен поближе к атаке. Именно Кирилл мог открывать счет на 10-й минуте. После прострела с левого фланга экс-игрок «Динамо» и ЦСКА с левой ноги в касание послал мяч рядом со штангой. Разочарование хозяев от упущенного шанса сменилось радостью буквально через минуту. Арендованный у «Краснодара» Манелов оказался самым расторопным в чужой вратарской после подачи углового — 1:0.

К середине тайма статус-кво был восстановлен. Султонов, получив передачу от Гордюшенко, ударом из пределов штрафной «прошил» Коченкова — вратарь в этом эпизоде сыграл не лучшим образом.

«Родина» перехватила инициативу, и Коченкову пришлось совершить сложное спасение, вытащив мяч из ближней «девятки» после удара головой Калмыкова. Показалось, что голкипер выручил свою команду и после удара головой Плиева. Однако арбитр посчитал, что мяч все-таки пересек линию ворот.

— Мы еще будем разбираться, почему вторую половину первого тайма провели так невыразительно, — сказал на пресс-конференции Сторожук. — Хотелось бы видеть больше лидерских качеств от более опытных ребят. Сегодня не получилось. Второй гол «Родины»? Его не было. Главный судья находился в 10 метрах от лицевой… Судья на линии берет на себя такую ответственность. А, например, Сокола в первом тайме зацепили в чужой штрафной, но свисток промолчал.

Через 10 минут после начала второго тайма «Арсенал» сам себе здорово усложнил жизнь. Последовал вынос мяча с половины поля гостей. Григалава имел перед Тимошенко фору в два метра, но умудрился проиграть забег форварду, а зачем-то выскочивший за пределы штрафной Коченков не смог отвести угрозу.

1:3 и третий гол в двух матчах 23-летнего форварда.

Объективно мы на поражение не наиграли. Второй тайм был за нами. Но мне тяжело анализировать третий гол соперника. Просто вынос мяча с чужой половины поля, и мы получаем выход один на один… Как это комментировать? Индивидуальная ошибка. Александр Сторожук

Вскоре 22-летний Козлов возродил интригу. Но на большее хозяева не сподобились. 2:3.

Вторая кряду победа «Родины». «Арсенал» в первых двух весенних турах набрал лишь одно очко. Туляки делят пятое место с Хабаровском и «Волгарем». Отставание от «Енисея», с которым «Арсеналу» играть в гостях в следующем туре, — пять баллов.

Щербаченко: — Прежде всего нужно сказать о том, что вязкое поле в Туле внесло свои коррективы. Далеко не все наработки на сборах можно реализовывать на этом газоне. Мы увидели дуэль двух мощных атакующих линий. У Тулы это опытные Луценко, Ткачев и Панченко, который играл в этот раз не в опорной зоне. У «Родины» — Султонов, Калмыков, Тимошенко.

Игра получилась «качельная». Тула имела преимущество в первой половине первого тайма, забила гол, но вскоре пропустила. Что касается второго гола гостей, нужно очень захотеть, чтобы его засчитать. Либо судья просто сработал на автомате. Но по факту никто вам не докажет, что мяч пересек линию ворот. А если ты не уверен на 200 процентов (даже не на 100), зачем указывать на центр поля? В таких ситуациях надо быть предельно аккуратным. Главному арбитру следовало все-таки пойти к судье на линии, еще раз с ним переговорить, получить подтверждение. А он сразу засчитал. Мне это показалось странным.

Третий гол «Родины» — грубая ошибка Григалавы и Коченкова. В итоге поражение. Туле будет теперь очень тяжело вернуться в РПЛ. Попасть в первую двойку практически нереально. Да и в «стыки» нелегко пробиться. Рестарт сезона может психологически где-то немного надломить ребят, у них пропадет уверенность. Нужна серия из побед, но выдаст ли ее команда? Вопрос…

Еще одно наблюдение — Сторожук подтягивает молодежь, обновляет состав. Тот же Козлов возродил интригу, забив второй мяч в ворота «Родины».

Игнашевич отдал должное «Краснодару-2»

Лидер турнира «Балтика» на выезде крупно победила «Краснодар-2» — 3:0. Очень красивым получился первый гол калининградцев. После заброса Казаева в штрафную Фольмер так подставил голову, что мяч по замысловатой траектории влетел в дальний угол.

Нельзя сказать, что «бычки» были безнадежны. Пару раз Латышонку пришлось проявить свое мастерство, но более высокий класс подопечных Сергея Игнашевича в итоге сказался. Гузина не реализовал пенальти, однако все-таки смог забить 12-й гол в сезоне.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 23, 19.03.2023, 0:00 Балтика - Акрон -

— Хорошая командная работа против хорошего соперника, — сказал после матча Игнашевич. — У «Краснодара-2» качественная атакующая группа — игроки востребованы клубами ФНЛ. По ряду ключевых статистических показателей в сезоне «Краснодар-2» вообще идет в тройке — по владению мячом, обводкам, выигранным индивидуальным единоборствам. Поэтому мы понимали с кем играем.

— «Балтика» не проигрывает уже 21 матч.

— Мы за серией не следим. Проигрывали и на сборах, и в Кубке.

Щербаченко: — В следующем туре нас ждет принципиальнейший матч. В Калининград приезжает «Акрон» во главе с Калешиным, который способен дать бой лидеру турнира. Если команда Игнашевича победит, то тогда уже на 90 процентов можно утверждать, что калининградцы выйдут в РПЛ напрямую. В чем сила «Балтики»? Мощная команда, которая мало что позволяет сопернику у своих ворот. Хорошие стандарты, хорошая организация игры и качественная скамейка.

Мучения «Алании»

Пока непонятно, что происходит с «Аланией». В первом весеннем туре владикавказцы вполне могли уступить в Нижнекамске, если бы не спасение Солдатенко после удара Базелюка.

В Грозном красно-желтые испытали серьезные проблемы во встрече с «Кубанью». До перерыва подопечные Заура Тедеева беззубо смотрелись в атаке. Можно вспомнить лишь плотный «выстрел» Бакаева с радиуса штрафной — чуть выше «девятки». В целом же по игре краснодарцы ни в чем не уступали одному из фаворитов турнира. А под конец тайма даже вышли вперед. Последовала не самая сложная подача в штрафную, Кочиев ошибся, неудачно вынес мяч — точно на ногу Абдокову, и «десятка» «Кубани» расстрелял ворота Солдатенко.

В перерыве Тедеев ожидаемо пошел на перестановки в составе, что моментального эффекта не принесло. Напротив, «Кубань» по-прежнему смотрелась конкретнее в атаке. В середине тайма Абдоков дважды снабдил передачами партнеров, но Петров и Мосейчук своими шансами не воспользовались.

Хозяева включились в последние 15 минут. Нестеренко вытащил сложный мяч из угла после удара Гурциева со штрафного. Гиоргобиани головой с пяти метров пробил в руки голкиперу. Гол вытекал из логики игры — «Алания» спаслась на 84-й минуте. После подачи в штрафную из глубины Машуков здорово скинул мяч на Караева, который уже не оставил шансов Нестеренко. Ничья — 1:1.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 23, 19.03.2023, 0:00 Волга - Алания -

«Алания» вновь не победила и теперь отстает от «Рубина» уже на три очка. «Кубань» во втором туре кряду оставила приятное впечатление, дав бой владикавказцам.

Щербаченко: — В первом тайме «Кубань» полностью переиграла «Аланию» — и по движению, и по организации, и по моментам. Такое ощущение, что у владикавказцев были гири на ногах… Ожидал, что хозяева резко прибавят сразу после перерыва. Но этого не случилось. «Алания» в итоге спаслась в концовке, замены Тедеева сработали.

Но по качеству футбола вопросы остаются. Большую часть встречи владикавказцы мучились, не знали, как вскрыть оборону краснодарцев. Считаю, что гости были даже поближе к трем очкам. «Алании» надо срочно что-то предпринять. Иначе можно и не зацепиться за прямую путевку в РПЛ. Приходится сделать вывод, что «Алания», «СКА-Хабаровск» и «Арсенал» пока очень тяжело входят в сезон.

Не пора ли вернуться на «весну-осень»?

«Шиннику» не разрешили принять «Енисей» дома из-за состояния газона. Гендиректор ярославцев Сергей Кулаков выразил несогласие с решением комиссии, заявив «СЭ» следующее:

— Все дело в ГОСТе, в стандарте, который был принят РФС накануне домашнего чемпионата мира, — сказал Кулаков. — К нам впервые сейчас приехала комиссия, чтобы провести даже не визуальный анализ поля, а с помощью инструментальных средств. У нас поле ровное. Зеленое. Играть на нем точно можно. При этом оно немного не соответствует тому ГОСТу, о котором я сказал выше. Но если бы все было так, как написано в стандарте РФС, в марте в Ярославле можно было бы проводить матчи ЧМ.

Лига молчать не стала, ответила «Шиннику» через наше издание своим пресс-релизом:

«Для прохождения инспекции поле должно соответствовать четырем критериям: травяное покрытие, твердость поверхности, поверхностное сцепление и влажность грунта. В результате заключения комиссии поле не соответствовало критерию “травяное покрытие”, так как на стадионе “Шинник” оно составляло 41,4 процента вместо положенных не менее 85 процентов».

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 23, 19.03.2023, 0:00 Уфа - Шинник -

Этот конфликт клуба и лиги вновь навел на мысль, а не пора ли нам вернуться на систему «весна-осень»? По букве закона ФНЛ, похоже, права. Но какую картинку получил зритель? Заснеженное поле стадиона в Домодедове, пустые трибуны и борьба вместо футбола… Нужно отдать должное самоотдаче и настрою обеих команд. Битва получилась что надо — 2:2. Красноярск спасся в самой концовке и остался на четвертой строчке в таблице.

Щербаченко: — Считаю, надо учитывать климатические условия в различных регионах нашей необъятной страны. Почему бы не поменяться кругами? Пусть в марте южные клубы проводят пять подряд матчей дома, а затем едут на выезд. Это в данном случае не касается «Шинника», но стоит подумать и о таком выходе из положения.

Что касается Ярославля, то в марте там всегда такое поле. Ну не подготовишь его толком в силу погоды…

Естественно, сейчас надо обсуждать возврат на систему «весна-осень». Почему мы летом тренируемся, а не играем?! Это же элементарно, Ватсон. Всю жизнь же так играли. Это же лучше, чем наблюдать матч в Домодедове. Ну какую картинку получил зритель? Пустые трибуны, все поле в снегу. И тем не менее хочется поблагодарить обе команды. Они играли в футбол, а не мучились. Не было «бей-беги»! Спасибо тренерам. Здорово подготовили своих подопечных. Повторюсь, для такого поля — просто прекрасный футбол!