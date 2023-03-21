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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Уход Слуцкого пошёл «Рубину» на пользу. А Игнашевич на всех парах мчится в РПЛ

Ещё в Первой лиге много интриг и нет Fan ID — это вдохнуло в турнир вторую жизнь.

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Источник: RUBIN-KAZAN.RU/FC-BALTIKA.RU

Первая лига вернулась на стадионы 5 марта. С тех пор были сыграны три тура, а количество болельщиков на матчах второго по значимости первенства России больше, чем на играх Премьер-Лиги. Кроме того, к Первой лиге есть большой интерес — вверху и внизу турнирной таблицы не умерла интрига. Рассказываем, что сейчас происходит в, возможно, Лучшей лиге мира.

«Балтика» рвётся в РПЛ, «Уфа» спасается от вылета

После зимнего перерыва только «Родина» одержала три победы в трёх турах. Команда Дмитрия Парфёнова обыграла «Шинник» (2:1), «Арсенал» (3:2) и «СКА-Хабаровск» (2:0). Благодаря этим успехам «Родина» поднялась на 11-е место и находится в восьми очках от зоны вылета. После 23 туров «Балтика» возглавляет турнирную таблицу. Калининградцы набрали 48 очков и имеют четырёхочковый отрыв от «Рубина». В 2023 году команда Сергея Игнашевича победила «СКА-Хабаровск» (2:0), «Краснодар-2» (3:0) и сыграла вничью с «Акроном» (1:1) в матче всего с пятью ударами по воротам (в створ — два). Таким образом, калининградцы продлили рекордную серию без поражений в Первой лиге до 22 встреч.

После ухода Леонида Слуцкого из «Рубина» казанцы не проигрывают: под руководством Юрия Уткульбаева были одержаны победы над «Уфой» (2:1), «Нефтехимиком» (2:0), «Кубанью» (2:1), «Волгой» (1:0) и набрано одно очко с «КАМАЗом» (0:0). Сейчас клуб из Татарстана идёт на втором месте с 44 очками, опережая на три очка «Енисей» и на четыре «Аланию», которая в этом году ни разу не выиграла, но внезапно уволила Заура Тедеева. «Балтика», «Рубин», «Енисей» и «Алания» — главные претенденты на выход в РПЛ. Разница между четвёртым и пятым местами — шесть очков.

В 2023 году «СКА-Хабаровск» проиграл три матча из трёх и идёт на восьмом месте. У команды столько же очков, сколько у «Динамо» из Махачкалы, «Арсенала» и «КАМАЗа» (33). В нижней части таблицы идёт борьба за выживание между «Нефтехимиком», «Акроном», «Велесом», «Кубанью», «Уфой», «Волгой» и «Краснодаром-2». Последние четыре команды находятся в зоне вылета. «Уфа», бывший участник РПЛ, проиграла два последних матча из трёх, при этом идёт в двух очках от «Велеса», который на данный момент избегает вылета в низший дивизион.

Лучший бомбардир турнира — босниец

Когда-то Иван Сергеев забил 40 голов за сезон в Первой лиге. Сейчас у лучшего бомбардира всего 12 мячей. Форвард «Балтики» Гедеон Гузина наколотил столько голов за 23 матча и тратит в среднем 160 минут на забитый мяч. 29-летний нападающий проводит дебютный сезон в Первой лиге и к 12 голам записал семь результативных передач. Вслед за Гедеоном Гузиной идёт Виталий Лисакович: у него девять голов в 20 матчах за «Рубин».

Удивительные цифры

«Рубин» — команда с самым дорогим составом — € 20,98 млн. Общая стоимость игроков казанского клуба почти в два раза превышает стоимость футболистов «Алании» и «Арсенала», которые идут в этом рейтинге на втором и третьем местах соответственно. Лидер чемпионата — «Балтика» — занимает пятое место по этому показателю. Самые бюджетные составы у «Краснодара-2», «Велеса» и «Шинника» — в районе € 5 млн. При этом ярославский клуб идёт на десятом месте во многом благодаря отличной работе главного тренера Вадима Евсеева.

Самый дорогой игрок Первой лиги — Илья Самошников (€ 2,5 млн, «Рубин»). Он вместе с партнёрами по команде Виталием Лисаковичем, Джоэлем Фамейе, Александром Ломовицким, Аланом Дзагоевым и Дарко Йевтичем в топ-10 самых дорогих футболистов. Все эти игроки оцениваются порталом Transfermarkt в € 1−1,5 млн. Только четыре футболиста сыграли без отдыха: вратари Ростислав Солдатенко, Алексей Мамин, Юрий Нестеренко и полузащитник «Балтики» Александр Осипов. Голкипер «КАМАЗа» Алексей Мамин вместе с вратарём «Волгаря» Олегом Смирновым — лучшие в лиге по «сухим» матчам (10).

Первая лига вернулась с увлекательным зрелищем. 5 марта Жигулёвск накрыл сильный снегопад, и матч между «Акроном» и «Краснодаром-2» пришлось приостановить. По ходу первого тайма снег засыпал всё поле.

Тольяттинский клуб — не единственный клуб, который играет не в своём городе. Владикавказская «Алания» до конца сезона проводит домашние матчи на «Ахмат-Арене» в Грозном.

С посещаемостью в Первой лиге — полный порядок. Так, например, на матч «Балтики» с «Акроном» в 23-м туре пришли 10 817 зрителей. Это лучшая посещаемость в России в туре, даже на игре ЦСКА — «Зенит» было меньше болельщиков (9974). Что касается медиаактивности, то сейчас лидер по этому показателю не «Рубин», а «Шинник». Смотрите, какой интересный контент публикует пресс-служба ярославского клуба. Главный тренер Вадим Евсеев задаёт тренд!

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