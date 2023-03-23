Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
18:00
Казахстан
Словения
Футбол. Сборные
20:00
Иран
Россия
Футбол. Сборные
21:30
Венгрия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Македония
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Италия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Исландия
Футбол. Сборные
24.03
Аргентина
Панама
Все события
15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шинник» представил форму, стилизованную под банкноту в 1000 рублей

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. «Шинник» на официальном сайте представил комплект футбольной формы, стилизованный под банкноту в 1000 рублей, на которой изображен Ярославль.

Шинник
НефтехимикФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Социальные сети ФК "Шинник" Ярославль

Форма выполнена в бело-голубых цветах. В дизайне игрового комплекта повторяются мотивы оформления банкноты. На переднюю часть футболки нанесен принт с основателем города Ярославом Мудрым. На рукавах изображено число 1000. Кроме того, о достоинстве купюры, посвященной Ярославлю, напоминает надпись «Косарь». Ее можно увидеть на внутренней стороне воротника.

«Шинник» впервые сыграет в новой форме в домашнем матче 24-го тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика», который пройдет в воскресенье.

После 23 туров ярославская команда с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги.

Читайте также
Уфа
1:2
Первый тайм: 0:2
Шинник
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шрамы останутся: Трусову назначили изгоем
Худший спортсмен в истории? Американец стал мемом из-за 276 поражений
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь