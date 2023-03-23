«Шинник» представил форму, стилизованную под банкноту в 1000 рублей

Форма выполнена в бело-голубых цветах. В дизайне игрового комплекта повторяются мотивы оформления банкноты. На переднюю часть футболки нанесен принт с основателем города Ярославом Мудрым. На рукавах изображено число 1000. Кроме того, о достоинстве купюры, посвященной Ярославлю, напоминает надпись «Косарь». Ее можно увидеть на внутренней стороне воротника.