«Рубин» и «Алания» поделили очки в матче Первой лиги

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Встреча закончилась вничью — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче. На 85-й минуте удар нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича со штрафного на себя приняла перекладина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e7YyeAik62c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.