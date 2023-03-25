Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Беларусь
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Армения
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Израиль
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Шотландия
Кипр
30
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Норвегия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Перу
Футбол. Первый дивизион
13:00
Алания
Рубин
00
Все события
17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» и «Алания» поделили очки в матче Первой лиги

Завершился матч 24-го тура российской Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и казанский «Рубин».

Алания
РубинФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Алания"

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Встреча закончилась вничью — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче. На 85-й минуте удар нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича со штрафного на себя приняла перекладина.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Алания» находится на четвёртой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу возглавляет калининградская «Балтика» — 48 очков. В следующем туре «Рубин» встретится с «Велесом», а «Алания» с КАМАЗом. Оба матча запланированы на 2 апреля.

Читайте также
Алания
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футбол сборной ниже всякой критики. Отношение Карпина вызывает вопросы
В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь