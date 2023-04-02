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17:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» и «Рубин» потеряли очки в матчах с «Динамо» и «Велесом»

Лидирующие в Первой лиге «Балтика» и «Рубин» потеряли очки в матчах с «Динамо» и «Велесом».

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Динамо Мх
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Источник: ФК "Рубин"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Калининградская «Балтика» и казанский «Рубин», которые идут на первом и втором местах соответственно в таблице футбольной Первой лиги, потеряли очки в матчах 25-го тура первенства против махачкалинского «Динамо» и московского «Велеса».

Футбол

Первый дивизион 2022/2023
Тур 25, 2.04.2023, 15:00

Динамо Мх0Балтика0

Встреча «Динамо» с «Балтикой» прошла в воскресенье в Каспийске на «Анжи-Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Рубин» также сыграл вничью с «Велесом» в Казани со счетом 1:1. На гол Егора Тесленко на 20-й минуте гости ответили мячом Аюба Бацуева (69).

«Рубин» сыграл вничью третий матч подряд и продлил беспроигрышную серию до 13 встреч. «Балтика» не проигрывает уже на протяжении 24 матчей, команда Сергея Игнашевича потерпела только одно поражение в сезоне — в матче первого тура против «Велеса» (1:2).

В активе «Балтики» 52 очка, она опережает «Рубин» на шесть баллов. Казанцы же опережают идущий третьим красноярский «Енисей» на три очка.

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1:1
Первый тайм: 1:0
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