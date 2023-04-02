«Балтика» и «Рубин» потеряли очки в матчах с «Динамо» и «Велесом»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Калининградская «Балтика» и казанский «Рубин», которые идут на первом и втором местах соответственно в таблице футбольной Первой лиги, потеряли очки в матчах 25-го тура первенства против махачкалинского «Динамо» и московского «Велеса».

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 25, 2.04.2023, 15:00 Динамо Мх 0 Балтика 0

Встреча «Динамо» с «Балтикой» прошла в воскресенье в Каспийске на «Анжи-Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Рубин» также сыграл вничью с «Велесом» в Казани со счетом 1:1. На гол Егора Тесленко на 20-й минуте гости ответили мячом Аюба Бацуева (69).

«Рубин» сыграл вничью третий матч подряд и продлил беспроигрышную серию до 13 встреч. «Балтика» не проигрывает уже на протяжении 24 матчей, команда Сергея Игнашевича потерпела только одно поражение в сезоне — в матче первого тура против «Велеса» (1:2).