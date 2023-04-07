«Рубин» сыграл вничью с «Волгарем» в матче Первой лиги
Футболисты «Рубина» сыграли вничью в Первой лиге в четвертый раз подряд.
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Футболисты «Рубина» сыграли вничью в Первой лиге в четвертый раз подряд.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты астраханского «Волгаря» и казанского «Рубина» сыграли вничью в матче 26-го тура Первой лиги.
Встреча в Астрахани завершилась со счетом 0:0.
«Рубин» сыграл вничью четвертый матч подряд и продлил беспроигрышную серию до 14 встреч в Первой лиге.
«Рубин» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Волгарь» имеет в своем активе 39 очков и идет на пятой строчке.