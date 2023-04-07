«Рубин» сыграл вничью с «Волгарем» в матче Первой лиги

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты астраханского «Волгаря» и казанского «Рубина» сыграли вничью в матче 26-го тура Первой лиги.

Встреча в Астрахани завершилась со счетом 0:0.

«Рубин» сыграл вничью четвертый матч подряд и продлил беспроигрышную серию до 14 встреч в Первой лиге.

«Рубин» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Волгарь» имеет в своем активе 39 очков и идет на пятой строчке.