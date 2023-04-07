«Балтика» не смогла обыграть «Родину»

Команды играли в Калининграде на одноимённом стадионе. Клубы голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

«Балтика» (53) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Рубин» (47) занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» (43) располагается на третьем месте. «Алания» (41) занимает четвёртую позицию во втором по силе российском дивизионе. «Волгарь» (38) находится на пятой строчке.