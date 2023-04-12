Рахимов возглавил футбольный клуб «Рубин»

Рахимову 58 лет, последним местом работы специалиста была «Уфа», в которой он работал с октября 2020 года по апрель 2021-го. Ранее Рахимов возглавлял пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат», австрийскую «Адмиру». В период игровой карьеры Рахимов выступал за «Памир» из Душанбе, московские «Спартак» и «Локомотив», испанский «Вальядолид», австрийские «Аустрию», «Адмиру» и «Рид». В составе «Спартака» он стал обладателем Кубка СССР и двукратным чемпионом России.