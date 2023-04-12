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11:06 (мск), источник: ТАСС

Рахимов возглавил футбольный клуб «Рубин»

После 26 туров казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

РубинФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 12 апреля. Рашид Рахимов назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Ранее клуб объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Уткульбаева. О сроках контракта с Рахимовым не сообщается.

Рахимову 58 лет, последним местом работы специалиста была «Уфа», в которой он работал с октября 2020 года по апрель 2021-го. Ранее Рахимов возглавлял пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат», австрийскую «Адмиру». В период игровой карьеры Рахимов выступал за «Памир» из Душанбе, московские «Спартак» и «Локомотив», испанский «Вальядолид», австрийские «Аустрию», «Адмиру» и «Рид». В составе «Спартака» он стал обладателем Кубка СССР и двукратным чемпионом России.

«Рубин» занимает второе место в Мелбет — Первой лиге. После 26 туров команда набрала 47 очков.

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