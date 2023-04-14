Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Герта
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Кремонезе
Эмполи
10
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Волгарь
22
Все события
21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Алания» сыграла вничью с «Волгарем» и поднялась на третье место в Первой лиге

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги.

Алания
ВолгарьФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Волгарь"

Играли владикавказская «Алания» и «Волгарь» из Астрахани. Финальный свисток Артура Фёдорова зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте: точным ударом отметился Николай Гиоргобиани. На 33-й минуте гости сравняли счёт благодаря Артёму Делькину. На 76-й минуте защитник «Волгаря» Данила Козлов вывел «Волгарь» вперёд, но на 82-й Батраз Гурциев установил окончательный счёт — 2:2.

«Алания» набрала 45 очков и промежуточно поднялась на третье место в турнирной таблице. В следующем туре владикавказская команда встретится с ярославским «Шинником» на выезде. «Волгарь» (40) — пятый. Астраханцы сыграют дома с «Велесом».

Читайте также
Алания
2:2
Первый тайм: 1:1
Волгарь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Была Москва «не резиновая», а теперь — Ереван». Русский вратарь в Армении
Политика разрушает спорт. США создаёт свою ассоциацию бокса — без России
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь