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16:46 (мск), источник: ТАСС

ФНЛ продала права на трансляции матчей Первой лиги в Китае

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.

ФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 17 апреля. Футбольная национальная лига (ФНЛ) заключила договор на трансляцию игр Мелбет — Первой лиги (второго по силе дивизиона чемпионата России) в Китае. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Первой лиги.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.

Ранее 17 апреля пресс-служба ФНЛ сообщила, что реализовала права на трансляции игр Первой лиги в Казахстане. Договор заключен до конца сезона-2022/23.

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