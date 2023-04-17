ФНЛ продала права на трансляции матчей Первой лиги в Китае
ФНЛ: таблица и календарь
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.
ТАСС, 17 апреля. Футбольная национальная лига (ФНЛ) заключила договор на трансляцию игр Мелбет — Первой лиги (второго по силе дивизиона чемпионата России) в Китае. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Первой лиги.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.
Ранее 17 апреля пресс-служба ФНЛ сообщила, что реализовала права на трансляции игр Первой лиги в Казахстане. Договор заключен до конца сезона-2022/23.