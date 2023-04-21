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21:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» в большинстве обыграл тульский «Арсенал» в первой лиге

«Рубин» в гостях одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура первой лиги — 1:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

В конце первого тайма туляки остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Данил Степанов. На 47-й минуте единственный гол встречи забил форвард казанцев Джоэль Фамейе.

«Рубин» с 53 очками остается на втором месте в турнирной таблице первой лиги. «Арсенал» с 37 баллами идет на шестой строчке, но может пропустить вперед себя сразу 5 команд по итогам тура.

Арсенал
0:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
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