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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Акрон», победивший «Спартак», разгромно проиграл «Нефтехимику» в матче Первой лиги

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске прошёл матч 28-го тура Мелбет Первой лиги.

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Источник: соцсети

Встретились тольяттинский «Акрон» и нижнекамский «Нефтехимик». Финальный свисток Михаила Черемныха зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 3:0.

Первый мяч в матче в ворота «Акрона» Султан Джамилов отправил на 13-й минуте встречи. Под занавес первого тайма Константин Базелюк увеличил преимущество гостевой команды. Итоговый счёт установил Вагиз Галиулин, отличившийся на 78-й минуте встречи.

«Нефтехимик» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. В следующем туре нижнекамцы сыграют дома с «Балтикой». «Акрон» с 35 очками остался на 13-й позиции. В ближайшем туре команду ждёт гостевой матч с краснодарской «Кубанью».

Акрон
0:3
Первый тайм: 0:2
Нефтехимик
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