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23:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в Первой лиге до 27 матчей

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» выиграли у «Уфы» в матче 28-го тура Первой лиги.

Балтика
УфаФНЛ: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fcbaltika

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Сергей Пряхин (4-я минута), Гога Гогричиани (78) и Владислав Лазарев (90, с пенальти). У проигравших отличились Артем Погосов (45+2) и Александр Мухин (90+3).

«Балтика» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 27 матчей (с 17 июля 2022 года) и с 57 очками лидирует в турнирной таблице. «Уфа» (25) располагается на 16-й строчке.

В другой игре астраханский «Волгарь» дома обыграл московский «Велес» — 2:1.

Балтика
3:2
Первый тайм: 1:1
Уфа
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