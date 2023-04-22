«Балтика» продлила беспроигрышную серию в Первой лиге до 27 матчей
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» выиграли у «Уфы» в матче 28-го тура Первой лиги.
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» выиграли у «Уфы» в матче 28-го тура Первой лиги.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Сергей Пряхин (4-я минута), Гога Гогричиани (78) и Владислав Лазарев (90, с пенальти). У проигравших отличились Артем Погосов (45+2) и Александр Мухин (90+3).
«Балтика» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 27 матчей (с 17 июля 2022 года) и с 57 очками лидирует в турнирной таблице. «Уфа» (25) располагается на 16-й строчке.
В другой игре астраханский «Волгарь» дома обыграл московский «Велес» — 2:1.