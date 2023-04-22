«Балтика» продлила беспроигрышную серию в Первой лиге до 27 матчей

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Сергей Пряхин (4-я минута), Гога Гогричиани (78) и Владислав Лазарев (90, с пенальти). У проигравших отличились Артем Погосов (45+2) и Александр Мухин (90+3).

«Балтика» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 27 матчей (с 17 июля 2022 года) и с 57 очками лидирует в турнирной таблице. «Уфа» (25) располагается на 16-й строчке.